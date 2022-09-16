В Тюмени начали ремонт ветхого дома, который разрушался несколько лет

Отметим, в Тюменской области с 2019 года ведется работа по расселению жителей региона из аварийного жилья. За последние три года было области расселено более 120 тысяч квадратных метров. До конца года в регионе планируют обеспечить жильем еще 170 жителей. В этом году на эти цели Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено около 86 миллионов рублей.