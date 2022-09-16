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В Тюмени начали ремонт ветхого дома, который разрушался несколько лет

16 сентября 09:17
Фото: Фотография прислана читателем
Жители тюменского дома на улице Ершова бьют тревогу. Их 61-летний дом рушится, но городские власти упорно не хотят признавать здание аварийным. Более того, накануне здесь начали вести работы по замене электропроводки.
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Тюмень

«15 сентября на Ершова, 21, начались работы по монтажу нового электрооборудования. Его крепят на фасад здания, но у нас дом аварийный, он рушится. Неизвестно — как долго вообще продержится новая система. За 60 лет с момента постройки здания ни разу не были проведены работы по капитальному ремонту канализационный системы, системы отопления», отметила жительница дома Екатерина Гарни.

По словам девушки, в здании наблюдается повышенная влажность, вечная плесень на стенах и потолке, тараканы и клопы, которых просто невозможно вывести.

«Пять месяцев назад в подъезде обновили штукатурку — так она уже отвалилась. Не держится просто, хотя прошло меньше полугода», рассказала «Нашему Городу» Екатерина.

По словам девушки, в начале сентября на втором этаже дома произошло обрушение шлакоблока. К счастью, выпавший кусок никого не задел — но если бы он упал на проходящего мимо человека, травмы были бы крайне серьезными. Приезжали сотрудники Следственного комитета, но все закончилось только огораживанием поврежденного участка лентой — дыру в здании даже не ликвидировали.

За последние полтора месяца дважды жильцы дома встречались с главой администрации Тюмени Русланом Кухаруком. Пытались выяснить, будут ли приняты какие-либо меры по разрешению сложившейся ситуации. В частности, с проблемами, возникающими с системой отопления — два года назад из-за аварии кипятком залило несколько квартир. Но ответов там и не дождались.

«Мы ходим от одной структуры в другую — в государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадор, администрацию города, но пока результатов нет. Видимо чиновники ждут обрушения дома для того, чтобы признать его аварийным. И поверьте, мы не хотим новое жилье. Мы просто хотим жить в человеческих условиях», отметила Екатерина.

Отметим, в Тюменской области с 2019 года ведется работа по расселению жителей региона из аварийного жилья. За последние три года было области расселено более 120 тысяч квадратных метров. До конца года в регионе планируют обеспечить жильем еще 170 жителей. В этом году на эти цели Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено около 86 миллионов рублей.

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