В Тюмени на улице Обдорской полуголая девушка громко кричала около подъезда

«Девушка полуголая выскочила на улицу и громко кричала, к ней подошли люди, стали одевать и хотели отвести домой, но она сопротивлялась. Позже мужчина звал ее спокойным тоном домой, но она не захотела и куда-то ушла»сообщил источник «Нашего города».