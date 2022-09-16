В Тюмени на улице Обдорской полуголая девушка громко кричала около подъезда

«Девушка полуголая выскочила на улицу и громко кричала, к ней подошли люди, стали одевать и хотели отвести домой, но она сопротивлялась. Позже мужчина звал ее спокойным тоном домой, но она не захотела и куда-то ушла»сообщил источник «Нашего города».
В конце августа «Наш город» сообщал, что за последний месяц в областной столице на Лесобазе произошло сразу несколько серьёзных инцидентов. В реке Тура чуть не утонул маленький ребёнок, а 23 числа ночью люди услышали два взрыва. Загорелись производственные здания.