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В Тюмени на улице Обдорской полуголая девушка громко кричала около подъезда

16 сентября 16:05
В Тюмени 16 сентября около 20:00 полуголая девушка выбежала во двор подъезда на улице Обдорской, 7. Она стала громко кричать, к ней подошли несколько мужчин и хотели отвести назад в дом, сообщает источник «Нашего города».

«Девушка полуголая выскочила на улицу и громко кричала, к ней подошли люди, стали одевать и хотели отвести домой, но она сопротивлялась. Позже мужчина звал ее спокойным тоном домой, но она не захотела и куда-то ушла»сообщил источник «Нашего города».

Фото: «Наш город»

В конце августа «Наш город» сообщал, что за последний месяц в областной столице на Лесобазе произошло сразу несколько серьёзных инцидентов. В реке Тура чуть не утонул маленький ребёнок, а 23 числа ночью люди услышали два взрыва. Загорелись производственные здания.

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#Александр Мязин#Видео
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