В Тюмени на улице Дамбовской разбился автомобиль Daewoo

Стоит отметить, что за последний месяц автомобили Daewoo всё чаще мелькают в сводках тюменских новостей. В августе «Наш город» сообщал, что ГИБДД задержали водителя Daewoo из-за 38 неоплаченных штрафов. 12 сентября задержали агрессивного 37-летнего жителя Тюмени, он отказался от освидетельствования. Более того, инспекторы ДПС были вынуждены применить наручники.