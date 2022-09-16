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В Тюмени на улице Дамбовской разбился автомобиль Daewoo

16 сентября 11:45
Фото: 1Mi
В Тюмени 16 сентября на улице Дамбовской (в сторону Одесской) произошло ДТП с участием автомобиля Ford и Daewoo, сообщает подписчик паблика «Авто Тюмень. ДТП». На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД.

Пострадавших в аварии нет, карету скорой помощи не вызывали. Серьёзные повреждения передней части кузова получил автомобиль Daewoo. Машины перекрыли одну полосу движения.

В причинах инцидента разбираются инспекторы ГИБДД.

Стоит отметить, что за последний месяц автомобили Daewoo всё чаще мелькают в сводках тюменских новостей. В августе «Наш город» сообщал, что ГИБДД задержали водителя Daewoo из-за 38 неоплаченных штрафов. 12 сентября задержали агрессивного 37-летнего жителя Тюмени, он отказался от освидетельствования. Более того, инспекторы ДПС были вынуждены применить наручники.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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