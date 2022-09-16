nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на три месяца перекроют улицу из-за реконструкции коллектора

16 сентября 07:05
Фото: "Росводоканал тюмень"
В Тюмени почти на три месяца перекроют проезд на участке улицы Вербной от дома № 1 до дома № 13. С 26 сентября до 16 декабря в связи с проведением работ по реконструкции напорных канализационных коллекторов движение транспортных средств здесь будет прекращено.

Напомним, в минувшем году в марте специалисты «Росводоканал Тюмень» выявили серьезное повреждение канализационного напорного коллектора на улице Вербной. После чего было принято решение о реконструкции сетей — замене двух коллекторов диаметром 1000 мм на новые, диаметром 1400 мм.

«Работы ведутся поэтапно, поскольку в стесненных условиях прокладка двух труб одновременно невозможна. Одна труба уже построена и запущена в эксплуатацию. Сейчас строится вторая. Реализация проекта позволит повысить надёжность системы водоотведения города и существенно увеличить пропускную способность сетей, что очень важно, учитывая рост города и увеличение численности жителей», рассказали «Нашему Городу» в компании «Росводоканал Тюмень».

Канализационные сети по улицы Вербной транспортируют на очистные сооружения канализации более половины стоков всей Тюмени.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25