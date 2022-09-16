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В Тюмени лиса поселилась рядом с детским садом. Горожане боятся за детей

16 сентября 06:13
Фото: 1Mi
Жители Тюмени требуют от городских властей принять меры по отлову лисы, поселившейся рядом с жилыми домами и детским садом в Калининском округе. По словам горожан, хищница пока выходит только в темное время суток, но уже успела причинить урон. Дикое животное загрызло кота.

«Уже не раз писали по поводу лисы, но мер никаких не приняли до сих пор. Уже кота загрызла, дальше кого? А если она начнёт приходить не в тёмное время и покусает детей? Кто за это отвечать будет?» написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что лиса поселилась здесь потому, что нашла кормовую базу.

«Раньше на границах города лис и енотов встречали стаи собак, которыене пускали их к человеку. Сейчас бродячих животных почти не встретишь. Вот лисы и бегают по городу. А ведь они являются потенциальными переносчиками бешенства и ряда других заболеваний», отметила Ирина Р.

Напомним, о появлении лисы в городе (в районе ж/д вокзала) тюменцы сообщали еще в конце июля. Горожане отмечали, что незваная гостья вызывает у них беспокойство, потому что гуляет рядом с детским садиком и площадкой. И гарантии того, что она не укусит никого из детей, нет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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