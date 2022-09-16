В Тюмени лиса поселилась рядом с детским садом. Горожане боятся за детей

«Уже не раз писали по поводу лисы, но мер никаких не приняли до сих пор. Уже кота загрызла, дальше кого? А если она начнёт приходить не в тёмное время и покусает детей? Кто за это отвечать будет?» написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что лиса поселилась здесь потому, что нашла кормовую базу.
«Раньше на границах города лис и енотов встречали стаи собак, которыене пускали их к человеку. Сейчас бродячих животных почти не встретишь. Вот лисы и бегают по городу. А ведь они являются потенциальными переносчиками бешенства и ряда других заболеваний», отметила Ирина Р.
Напомним, о появлении лисы в городе (в районе ж/д вокзала) тюменцы сообщали еще в конце июля. Горожане отмечали, что незваная гостья вызывает у них беспокойство, потому что гуляет рядом с детским садиком и площадкой. И гарантии того, что она не укусит никого из детей, нет.