В Тюмени лиса поселилась рядом с детским садом. Горожане боятся за детей

«Уже не раз писали по поводу лисы, но мер никаких не приняли до сих пор. Уже кота загрызла, дальше кого? А если она начнёт приходить не в тёмное время и покусает детей? Кто за это отвечать будет?» написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.