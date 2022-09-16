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В тобольском детсаду работникам не доплатили более 60 тысяч рублей

16 сентября 05:52
Фото: 1Mi
Более 60 тысяч рублей задолжало руководство одного из детских садов Тобольска своим сотрудникам. Нарушения трудовых прав выявила межрайонная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что из-за ошибок в расчетах бухгалтерии, сотрудникам дошкольного учреждения № 51 не доплатили зарплату в размере 61 тысячи 248 рублей.

В ходе проверки также выявили нарушение порядка оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством — замечание. Директор детского сада Светлана Олюнина за нарушение КоАП оштрафована на 15 тысяч рублей.

Заметим, что Светлана Олюнина является активистом политической партии «Единая Россия» и недавно награждалась лично зампредом облдумы и руководителем регионального отделения ЕР Андреем Артюховым.

Ранее «Наш Город» писал, что в сотрудникам Упоровского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» не доплатили порядка пятидесяти тысяч рублей за тушение ландшафтных пожаров. Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Упоровского района в результате проверки.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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