В Тобольске прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву

По данным «Нашего города», в рамках заключённого договора на выполнение работ по благоустройству Базарной площади и улицы Мира Тобольска, между МАУ «Архитектура и градостроительство» и АО «Мостострой-11», в соответствии с проектно-сметной документацией, была изготовлена и установлена инсталляция «Тобольск-первая столица Сибири».