В Тобольске прокуратура вынесла представление Максиму Афанасьеву

Он отметил, что были выявлены некоторые несоответствия в арт-объекте, поэтому необходимо было вынести представление на их устранение. Проверка проведена по факту неэффективности использования бюджетных средств в ходе благоустройства Базарной площади и улицы Мира в Тобольске.
«Проверка показала, что 8 июня 2022 года состоялось заседание Исторического Совета города Тобольска, по вопросу согласования окончательного макета карты Сибирской губернии периода 1708-1764 г.г, а так же решения о расположении инсталляции на территории Александровского сада в 2023 году»сообщили представители межрайонной прокуратуры.
По данным «Нашего города», в рамках заключённого договора на выполнение работ по благоустройству Базарной площади и улицы Мира Тобольска, между МАУ «Архитектура и градостроительство» и АО «Мостострой-11», в соответствии с проектно-сметной документацией, была изготовлена и установлена инсталляция «Тобольск-первая столица Сибири».
При этом, на момент проведения проверки, малая архитектурна форма накрыта коробом и по назначению не используется.
Два дня назад «Наш город» сообщал, что Руслану Кухаруку было внесено представление из-за нарушений в приют «ЛесПаркХоза» (для бродячих животных). Сегодня утром стало известно, что Максим Афанасьев в отпуске и едет из Москвы на мотоцикле.