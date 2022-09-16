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В сентябре изменится схема маршрута № 71д города Тюмени. Появятся новые остановки

16 сентября 10:57
Фото: 1Mi
Дополнительные остановки появится в схеме маршрута № 71д города Тюмени с 19 сентября, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Пассажиры смогут воспользоваться остановочными пунктами «ул. Московская (д. Дербыши)» и «ул. Мира (д. Дербыши)».
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Тюмень

«С 19 сентября в маршрут общественного транспорта № 71д «Государственный аграрный университет – ул. Московская» включаются остановочные пункты «ул. Московская (д. Дербыши)», «ул. Мира (д. Дербыши)» в обоих направлениях, а также «ул. Парковая» в обратном направлении»сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменские автобусы № 37 и 40 с 23 по 30 сентября изменят схему движения. Около улицы Ватутина будут проводить ремонтные работы, городской транспорт будет объезжать этот участок.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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