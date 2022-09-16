nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В «Парковом» и еще 4 новостройках Тюмени МТС разогнала скорости мобильного интернета

16 сентября 08:37
Фото: 2gis.ru
МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом жителей пяти новых ЖК в Тюмени, расположенных в Заречном районе города и на Московском тракте. Благодаря установке дополнительных базовых станций на территории микрорайонов скорость интернета в сети LTE у пользователей выросла на четверть.

Улучшение качества связи заметят семьи, проживающие в жилых комплексах «Колумб», «Парковый», «Европейский квартал», «Квартал на Московском» и «Европейский берег». Несколько десятков тысяч жителей смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, удаленно учиться и работать, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, играть в «тяжелые» игры даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.

Также новые скорости будут доступны жителям пяти микрорайонов на территории общеобразовательных школ, детских садов, магазинов, медицинских центров, скверах, расположенных в периметре ЖК. Это позволит собственникам недвижимости оценить не только качество проживания в современных тюменских кварталах, но и цифровой комфорт с МТС.

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в новостройках Тюмени — в тех локациях, где мы наблюдаем стремительный рост трафика пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми для жизни цифровыми сервисами, причем с выгодой для семейного бюджета. К примеру, жители многоквартирных домов в „Колумбе“, „Европейском квартале“, „Квартале на Московском“, „Европейском берегу“ смогут сэкономить на связи до 40 процентов, объединив мобильную связь, ТВ, высокоскоростной домашний интернет в один „пакет“. На сегодняшний день этим выгодным мульти-предложением пользуются две трети тюменцев», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Узнать, в каких новостройках Тюмени доступен высокоскоростной мобильный интернет, можно на карте сети МТС

Реклама.

#Новости#МТС#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25