В «Парковом» и еще 4 новостройках Тюмени МТС разогнала скорости мобильного интернета

«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в новостройках Тюмени — в тех локациях, где мы наблюдаем стремительный рост трафика пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми для жизни цифровыми сервисами, причем с выгодой для семейного бюджета. К примеру, жители многоквартирных домов в „Колумбе“, „Европейском квартале“, „Квартале на Московском“, „Европейском берегу“ смогут сэкономить на связи до 40 процентов, объединив мобильную связь, ТВ, высокоскоростной домашний интернет в один „пакет“. На сегодняшний день этим выгодным мульти-предложением пользуются две трети тюменцев», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.