В «Парковом» и еще 4 новостройках Тюмени МТС разогнала скорости мобильного интернета

Улучшение качества связи заметят семьи, проживающие в жилых комплексах «Колумб», «Парковый», «Европейский квартал», «Квартал на Московском» и «Европейский берег». Несколько десятков тысяч жителей смогут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, удаленно учиться и работать, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в Ultra HD качестве без «зависаний» картинки, играть в «тяжелые» игры даже в часы пик, когда идет максимальная нагрузка на сеть.
Также новые скорости будут доступны жителям пяти микрорайонов на территории общеобразовательных школ, детских садов, магазинов, медицинских центров, скверах, расположенных в периметре ЖК. Это позволит собственникам недвижимости оценить не только качество проживания в современных тюменских кварталах, но и цифровой комфорт с МТС.
«Мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в новостройках Тюмени — в тех локациях, где мы наблюдаем стремительный рост трафика пользователей мобильных устройств. Нам важно, чтобы абоненты могли беспрепятственно, на высоких скоростях пользоваться всеми необходимыми для жизни цифровыми сервисами, причем с выгодой для семейного бюджета. К примеру, жители многоквартирных домов в „Колумбе“, „Европейском квартале“, „Квартале на Московском“, „Европейском берегу“ смогут сэкономить на связи до 40 процентов, объединив мобильную связь, ТВ, высокоскоростной домашний интернет в один „пакет“. На сегодняшний день этим выгодным мульти-предложением пользуются две трети тюменцев», — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Узнать, в каких новостройках Тюмени доступен высокоскоростной мобильный интернет, можно на карте сети МТС
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