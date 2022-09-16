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В лесном массиве в Тюменской области обнаружили свалку вещей и раритетных фотографий

16 сентября 10:52
Фото: ТЭО
В Тюмени, вблизи улицы Кулибина, жители города обнаружили свалку и рассказали о неопрятной находке в одном из популярных городских пабликов в соцсетях. На сообщение отреагировали экологи «Тюменского экологического объединения» — специалисты регоператора выехали на место и обследовали указанный участок.

При детальном осмотре места образования свалки были найдены преимущественно твёрдые коммунальные отходы: одежда, раритетные фотографии и игрушки, старые душевные письма и другие мелочи, которые когда-то грели душу и создавали уют. Среди мусора обнаружены даже медицинские записи и документы с персональными данными.

«По результатам проверки мы зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов и направили результаты обследования в уполномоченные органы власти — для установления виновных лиц и ликвидации навалов. Удивителен сам факт образования этой свалки, ведь ТКО ненужно куда-либо везти. Этот вид отходов можно выбросить в любой контейнер на общедоступной площадке — такие есть почти в каждом дворе», подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

#Новости#ООО "ТЭО"#Юлия Николаева#Общество
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