В лесном массиве в Тюменской области обнаружили свалку вещей и раритетных фотографий

«По результатам проверки мы зафиксировали факт несанкционированного размещения отходов и направили результаты обследования в уполномоченные органы власти — для установления виновных лиц и ликвидации навалов. Удивителен сам факт образования этой свалки, ведь ТКО ненужно куда-либо везти. Этот вид отходов можно выбросить в любой контейнер на общедоступной площадке — такие есть почти в каждом дворе», подчеркнули в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».