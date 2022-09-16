В Армизонском районе борются с торфяным пожаром. Он действует уже полгода

«Задымление создает много проблем для жителей районного центра, а решений и способов ликвидации торфяных возгораний ограниченно мало. Причина — весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей села Армизонское», отметил Александр Робканов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители села пожаловались на бездействие соответствующих служб в социальных сетях. Селяне отметили, что страдают от смога на протяжении полугода. Торфяники начали гореть еще в мае, когда на территории Тюменской области были зафиксированы многочисленные лесные и ландшафтные пожары.
В начале пожароопасного сезона опашку территории провели специалисты Армизонского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». После этого борьба с тлеющим торфяником прекратилась.