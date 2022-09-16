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В Армизонском районе борются с торфяным пожаром. Он действует уже полгода

16 сентября 07:41
Фото: тг канал Александр Робканов
Власти Армизонского района приступили к борьбе с торфяным пожаром, от дыма которого страдают жители села Армизонское. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Робканов в своем тг-канале. По его словам, торф тлеет на глубине двух метров.

«Задымление создает много проблем для жителей районного центра, а решений и способов ликвидации торфяных возгораний ограниченно мало. Причина — весенний поджог отдыхающими гражданами села и, как последствие, проблемы для всех жителей села Армизонское», отметил Александр Робканов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители села пожаловались на бездействие соответствующих служб в социальных сетях. Селяне отметили, что страдают от смога на протяжении полугода. Торфяники начали гореть еще в мае, когда на территории Тюменской области были зафиксированы многочисленные лесные и ландшафтные пожары.

В начале пожароопасного сезона опашку территории провели специалисты Армизонского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза». После этого борьба с тлеющим торфяником прекратилась.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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