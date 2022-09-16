В 2022 году отдыхать в России плохо и дорого

«В последние годы, когда они стали терять туристический рынок из-за коронавируса, в Турции инициировали очень много поддерживающих мер по льготным закупкам, налогам, по поддержке инфраструктуры. У нас тоже это сейчас делается, наша страна просто существенно больше, чем Турция, в Турции это можно точечно делать, а у нас так не получается. И плюс еще инфляция, которая идет в Турции и соотношение лиры к доллару. Но доступны ли отечественные курорты для тех, кто стремится к максимальной экономии и готов отказаться от круглосуточного застолья?»сообщил «НИ» вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации Алексей Мусакин.