В 2022 году отдыхать в России плохо и дорого

При этом внутренний туризм развивается очень быстро, но пока «вторая Турция» на Черноморском побережье не появилась.
При этом Ростуризм ожидает внутренний турпоток по итогам 2022 года на уровне 61 млн человек. Это на 6% ниже значений трёхлетней давности. За последние 4 месяца в РФ отдохнули около 25 млн россиян.
Между тем, Крым этим летом «просел» на 20-25%, спад турпотока наблюдается и в Анапе (около 5-8%). На этом фоне растёт поток туристов в Турцию, до конца года страну могут посетить 4,7 млн россиян. Это немного больше, чем в 2021 году.
Один из основных моментов, которые сдерживают развитие туризма внутри России – цены на услуги. В Сочи в сентябре средний чек на 1 туриста составил 65 000 рублей (с учётом проживания в отеле 4*). По системе «всё включено» стоимость путёвки достигает 120 000. За эти деньги в Турции предложат отель в 5*.
Лето 2022 года показывает, что Турция – это наше всё, как будто россияне и не открывали для себя друге страны в последнее десятилетие.
«Выездной туризм – это более 3,5 млн туристов. В топ наиболее популярных зарубежных направлений вошла Турция, более 2,1 млн туристов. Ее доля в общем объеме путевок за рубеж составила более 60%. Были востребованы туры в Абхазию (800 тыс. туристов, в том числе экскурсантов), Египет, ОАЭ (180 тыс. туристов), на Мальдивы, в Беларусь, Армению, Грузию, Узбекистан и Казахстан»сообщил источник «НИ» Юрий Барзыкин.
Эксперт по туризму Николай Мельник подчёркивает важность формирования адекватных цен на услуги отелей в РФ и общую стоимость туров. В Турции сфера развлечений и отдыха – важная часть экономики. Местные компании давно предоставляют шаблонный, конвейерный отдых. Это снижает конечную цену.
«В последние годы, когда они стали терять туристический рынок из-за коронавируса, в Турции инициировали очень много поддерживающих мер по льготным закупкам, налогам, по поддержке инфраструктуры. У нас тоже это сейчас делается, наша страна просто существенно больше, чем Турция, в Турции это можно точечно делать, а у нас так не получается. И плюс еще инфляция, которая идет в Турции и соотношение лиры к доллару. Но доступны ли отечественные курорты для тех, кто стремится к максимальной экономии и готов отказаться от круглосуточного застолья?»сообщил «НИ» вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации Алексей Мусакин.
Эксперты подчёркивают, что в РФ семья может отдохнуть на 35-40 тысяч рублей. Достаточно выгодными кажутся предложения отдыха в Абхазии, тем более что она находится недалеко от Сочи.