Тюменцы стали в 7 раз чаще ввозить автомобили из Казахстана

«Лидером в списке востребованных стран-участниц ЕАЭС, откуда ввозят автомобили в Россию, стал Казахстан. На государство приходится 78%. В этом году россияне в 35 раз чаще привозили оттуда транспортные средства»,сообщили в Тюменской таможне.
На юг Тюменской области в 2022 году из Казахстана прибыло 334 автомобиля, в Курганскую область на порядок меньше — 84 машины. На третьем месте расположился Ханты-Мансийский АО — 63 авто, на четвертом месте Ямал — 11 автомобилей.
После Казахстана в рейтинге находятся Беларусь и Киргизия. Они занимают второе и третье место соответственно. Чаще всего из других стран в Россию привозят автомобили TOYOTA LAND CRUISER, HYUNDAI SANTA FE, MITSUBISHI PAJERO, HYUNDAI SONATA, HYUNDAI TUCSON и KIA SPORTAGE.
Стоит помнить, что гражданам России запрещено ввозить в страну те машины, которые выпустили в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин. А если автотранспорт из Казахстана имеет статус товара ЕАЭС, то таможенную пошлину не взимают. Нужно будет оплатить лишь утилизационный сбор.
Ранее «Наш Город» выяснял, выгоднее ли тюменцам покупать автомобиль в Казахстане. Оказалось, что цены на машины в Казахстане намного ниже, чем в Тюмени. Например, если KIA Sorento в Тюмени стоит почти 4 млн рублей, то в Петропавловске цена на автомобиль в точно такой же комплектации не превышает 2,3 млн рублей.
Примерно в 2014 году казахстанцы ездили за такими крупными покупками в Тюмень и Омск, потому что это было выгодно. Теперь же прогнозируется, что после ввода санкций в отношении России и резкого скачка цен на машины, россияне все чаще будут ездить в соседнюю страну за покупкой транспорта.