Тюменцы стали в 7 раз чаще ввозить автомобили из Казахстана

Примерно в 2014 году казахстанцы ездили за такими крупными покупками в Тюмень и Омск, потому что это было выгодно. Теперь же прогнозируется, что после ввода санкций в отношении России и резкого скачка цен на машины, россияне все чаще будут ездить в соседнюю страну за покупкой транспорта.