Тюменские работодатели могут доверить поиск сотрудников профессионалам

— В связи с расширением бизнеса, нам срочно требуются продавцы, пекари, уборщица на оптовый склад. Мне посоветовали прийти в Кадровый центр. Там в назначенное время подошли подходящие кандидаты, и я с мог с ними пообщаться. Такой формат меня устраивает. В силу своей занятости, я не нахожусь в офисе, поэтому прийти на организованную встречу с кандидатами это очень удобно. При необходимости, есть техническая возможность, задействовать видеоконференцсвязь для проведения онлайн собеседования. Мы в программах от центра участвовали давно. Сейчас начинаем снова, поддержка бизнеса и экономия средств организации на лицо, — рассказал предприниматель.