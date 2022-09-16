Тюменские работодатели могут доверить поиск сотрудников профессионалам

Формат собеседования «открытый отбор» активно практикуется Кадровым центром уже второй год. Специалисты приглашают граждан пройти первичное собеседование с представителем работодателя в кадровом центре. Этот формат удобен всем. И граждане и работодатели чувствуют себя комфортно. Кадровые консультанты центра перед собеседованием проводят тщательный отбор кандидатов, согласовывают резюме кандидата с работодателем.
Такой формой собеседования воспользовался Тобольский предприниматель Сергей Харин.
— В связи с расширением бизнеса, нам срочно требуются продавцы, пекари, уборщица на оптовый склад. Мне посоветовали прийти в Кадровый центр. Там в назначенное время подошли подходящие кандидаты, и я с мог с ними пообщаться. Такой формат меня устраивает. В силу своей занятости, я не нахожусь в офисе, поэтому прийти на организованную встречу с кандидатами это очень удобно. При необходимости, есть техническая возможность, задействовать видеоконференцсвязь для проведения онлайн собеседования. Мы в программах от центра участвовали давно. Сейчас начинаем снова, поддержка бизнеса и экономия средств организации на лицо, — рассказал предприниматель.
Открытый отбор помог компании найти кандидата на должность помощника пекаря. Девушке предложили пройти бесплатное обучение на «пекаря», чтобы растить свои кадры.
— Работа с соискателями начинается за 7 — 10 дней до даты проведения отбора. Информация о мероприятии размещается в мессенджерах, рассылаются приглашения на электронный адрес граждан состоящих на учете в качестве безработных. Кадровый центр готов обучить граждан по заявленным профессиям для работодателя. Мы идем на встречу работодателям и гражданам, — рассказал Венера Шкилева, начальник отделения Тобольского отделения кадрового центра «Работа России» Тюменской области.