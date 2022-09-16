Тюменские горячие источники становятся все популярнее у жителей центральных регионов

«Интерес к внутреннему туризму в последние годы вырос в разы, и замечательно, что наш регион становится важной точкой притяжения для путешественников со всей России. Планируя работы по развитию сети, мы учитываем эту тенденцию. Так, при строительстве новых и модернизации существующих телеком-объектов в популярных локациях наши инженеры обеспечивают значительный запас потенциала оборудования. Это нужно для того, чтобы даже в периоды пиковых нагрузок на сеть, например, сезонных, абоненты продолжали получать услуги неизменно высокого качества»,рассказал Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.