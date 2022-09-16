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«Тюменская Ярмарка» приглашает к участию профессионалов, предпринимателей и рокеров

16 сентября 12:13
Фото: сайт правительства Тюменской области
В предстоящие выходные в тюменском Выставочном зале пройдёт финал 20-го конкурса «Тюменская марка», на котором местные предприниматели презентуют свои товары и услуги. В это же время на площадке состоится чемпионат профмастерства PETROCHEMSKILLS-2022 и рок-концерт, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства PETROCHEMSKILLS-2022 — одно из ключевых событий сентября в Выставочном зале.

«На нашей площадке уже третий год проводился этап worldskills, который совместно с партнёрами организует ПАО „СИБУР“. Количество компетенций в этом году выросло до 14»,говорит гендиректор АО «Тюменская Ярмарка» Михаил Брудков.

Цель чемпионата — развитие профессиональных навыков. В то же время участники на своём примере показывают, что овладение рабочими специальностями — это путь к собственному материальному благосостоянию и личному успеху. По словам экспертов, с каждым годом таких примеров становится все больше, а готовность к конкурсу все серьезнее.

Для удобства посетителей все экспозиции участников выставки разделены на сферы. В их числе «Производство и технологии», «Здоровье и красота», «Продукты питания» и многое другое.

Завершит сентябрьскую программу рок-фестиваль. — Помимо собственно музыкального и гастрономического события именно на Сентябрьфесте пройдёт закрытие мотосезона. Байкеры со всей Тюменской области и соседних регионов станут полноценными участниками фестиваля, который состоится в течение трёх дней: с 23 по 25 сентября.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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