«Тюменская Ярмарка» приглашает к участию профессионалов, предпринимателей и рокеров

Цель чемпионата — развитие профессиональных навыков. В то же время участники на своём примере показывают, что овладение рабочими специальностями — это путь к собственному материальному благосостоянию и личному успеху. По словам экспертов, с каждым годом таких примеров становится все больше, а готовность к конкурсу все серьезнее.