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Тюменская порнозвезда выпустит секс-игрушку в форме своих половых органов

16 сентября 12:50
Фото: Любовь Бушуева
Любовь Бушуева, она же порнодива Лола Тейлор, поделилась с «Нашим Городом» своими эротическими планами. Актриса фильмов для взрослых собирается выпустит секс-игрушку. Но не простую, а такую, чтобы каждый желающий мог «попробовать» Тейлор.

«Там ничего интересного. Просто сделают слепок моей п*** (полового органа — прим. ред) и попки. Игрушка будет готова примерно через 8 месяцев»,скромно рассказала «Нашему Городу» Любовь Бушуева.

Этой же новостью порнозвезда поделилась со своими фанатами на странице во ВКонтакте. Но женщина не уточнила, что с этим 18+ девайсом можно будет заняться сексом как с самой Тейлор. Однако подписчики уже активно интересуются, где же можно будет купить эту секс-игрушку.

«Деловая женщина Лола, королева Венеры, намеревается добавить гламура в сексуальную жизнь тех, кому повезло меньше»,написал один из поклонников Бушуевой на её странице в соцсетях.

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