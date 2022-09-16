Тюменская порнозвезда выпустит секс-игрушку в форме своих половых органов

Этой же новостью порнозвезда поделилась со своими фанатами на странице во ВКонтакте. Но женщина не уточнила, что с этим 18+ девайсом можно будет заняться сексом как с самой Тейлор. Однако подписчики уже активно интересуются, где же можно будет купить эту секс-игрушку.