Тюменская порнозвезда выпустит секс-игрушку в форме своих половых органов

«Там ничего интересного. Просто сделают слепок моей п*** (полового органа — прим. ред) и попки. Игрушка будет готова примерно через 8 месяцев»,скромно рассказала «Нашему Городу» Любовь Бушуева.
Этой же новостью порнозвезда поделилась со своими фанатами на странице во ВКонтакте. Но женщина не уточнила, что с этим 18+ девайсом можно будет заняться сексом как с самой Тейлор. Однако подписчики уже активно интересуются, где же можно будет купить эту секс-игрушку.
«Деловая женщина Лола, королева Венеры, намеревается добавить гламура в сексуальную жизнь тех, кому повезло меньше»,написал один из поклонников Бушуевой на её странице в соцсетях.