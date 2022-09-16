Тюменская область готовится к проведению национального чемпионата «Абилимпикс»

В 2022 году VII и VIII Национальные чемпионаты «Абилимпикс» пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводится в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям – с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы. В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.