Тюменская область готовится к проведению национального чемпионата «Абилимпикс»

Соревнования состоятся в очно-дистанционном формате на базе 6 профессиональных образовательных организаций в Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Участвовать будут 34 конкурсанта в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 года, который должен был состояться в Москве, перенесли на 2022 год. В связи с этим в текущем году в Национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошло года.
«Из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, было принято решение ограничить количество участников соревнований в Москве. Поэтому часть конкурса пройдет в очном, часть — в очно-дистанционном формате. В 2020 году Национальный чемпионат прошел полностью в дистанционной форме, опыт приобрели. Так что, уверены, что и в этом году с поставленными задачами справимся»,уверен и. о. руководителя Национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук.
В региональном чемпионате Тюменской области 2021 года приняли участие 145 конкурсантов по 15 компетенциям. Одиннадцать конкурсантов региона получили право участия в Национальном чемпионате 2022 года, в том числе — 7 по основным компетенциям, 4 — по дополнительным.
В 2022 году VII и VIII Национальные чемпионаты «Абилимпикс» пройдут в объединенном формате. Соревнования будут проводится в очном и очно-дистанционном форматах по 79 компетенциям. Из них по 39 компетенциям – с 19 по 29 сентября в очно-дистанционном формате на площадках регионов, а конкурс по 40 основным компетенциям пройдет с 28 по 31 октября на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных площадках образовательных организаций Москвы. В Подготовительном этапе Национального чемпионата примут участие более 3 000 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации.