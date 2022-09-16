Тюменец продает за 2 миллиона рублей ботинок Моргенштерна

Отметим, в конце августа прошлого года у скандально известного певца состоялась свадьба. После этого гости начали выставлять на продажу вещи с праздника — бокалы молодоженов, обувь и дождевик, принадлежащую рэперу. Продавали даже бутылку с водой, правда, уже отпитой кем-то из гостей свадьбы. Стоимость напитка составляла восемь тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад на тюменском «Авито» открыли продажи на предзаказы на новые модели смартфонов серии iPhone 14. Минимальная цена составляла 83 тысячи рублей. Продавец обещал доставить товар из Казахстана в период с 17 по 25 сентября.
Отметим, официально продажи новых iPhone 14 стартуют с сегодняшнего дня.