Тюменец продает за 2 миллиона рублей ботинок Моргенштерна

Отметим, в конце августа прошлого года у скандально известного певца состоялась свадьба. После этого гости начали выставлять на продажу вещи с праздника — бокалы молодоженов, обувь и дождевик, принадлежащую рэперу. Продавали даже бутылку с водой, правда, уже отпитой кем-то из гостей свадьбы. Стоимость напитка составляла восемь тысяч рублей.