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Тюмень в тумане: почему снова пахнет гарью

16 сентября 03:33
Фото: «НашГород»
Сегодня утром жители города вновь стали жаловаться на запах гари и туман, окутавший город. Однако, как сообщили «Нашему городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в регионе нет действующих природных пожаров. В чем тогда причина утреннего явления?
Сюжет
Тюмень

За минувшие сутки сотрудники департамента лесного комплекса не зарегистрировали ни одного возгорания. И по сей день в области нет ни одного действующего пожара.

Даже по данным сервиса IQAir воздух в городе хорошего качества и концентрация вредных веществ не превышена. В соседних регионах обстановка тоже благополучная.

А потому город окутан природным туманом, а не катастрофическим смогом. Запах гари может доноситься с земель, где нерадивые хозяева начинают сжигать траву и огородную растительность.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, кто виноват в страшном пожаре, уничтожившем 97 домов в деревне Бачелино и какое наказание ждет поджигателя.

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