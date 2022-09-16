Тюмень в тумане: почему снова пахнет гарью

За минувшие сутки сотрудники департамента лесного комплекса не зарегистрировали ни одного возгорания. И по сей день в области нет ни одного действующего пожара.
Даже по данным сервиса IQAir воздух в городе хорошего качества и концентрация вредных веществ не превышена. В соседних регионах обстановка тоже благополучная.
А потому город окутан природным туманом, а не катастрофическим смогом. Запах гари может доноситься с земель, где нерадивые хозяева начинают сжигать траву и огородную растительность.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, кто виноват в страшном пожаре, уничтожившем 97 домов в деревне Бачелино и какое наказание ждет поджигателя.