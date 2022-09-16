Тюмень в тумане: почему снова пахнет гарью

Сегодня утром жители города вновь стали жаловаться на запах гари и туман, окутавший город. Однако, как сообщили «Нашему городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в регионе нет действующих природных пожаров. В чем тогда причина утреннего явления?

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