«Справки, характеристики, отчеты»: честный рассказ школьного психолога о своей работе

Миссия школьного психолога состоит в том, чтобы заметить проблемы ребенка и оказать ему оперативную поддержку.
Разумеется, при проблемах ребенок должен в первую очередь обращаться к родителям или близким людям. Но не только совет родных может помочь ребятам справиться с навалившимися трудностями. Эту роль должен выполнять специалист, который обладает необходимыми умениями, а также владеет инструментами психологической помощи. Стоит понимать, что психолог не может волшебным образом решить проблемы нашего ребенка — это тяжелая систематическая работа обеих сторон.
Школьный психолог должен быть главным помощником в решении конфликтных ситуаций между всеми членами школьной жизни. Важно, чтобы в нужный момент ребенок мог обратиться к специалисту и рассказать о волнующей его проблеме. И на каждого школьника должно выделяться время.
Тюменка Елена М. с негативом вспоминает опыт обращения к психологу в их школе. Она рассказала, что когда ее сын учился в 8-м классе, пришлось обратиться к специалисту для выяснения конфликтной ситуации между подростками. Женщина хотела, чтобы в инциденте разобрались и следили за дальнейшим развитием событий.
«Остались не очень положительные впечатления. Психолог вела себя так, будто бы ее должность — попросту штатная единица. Никаких советов, поддержки мы не получили. Особенно поразил ответ: „Ничего страшного ведь не произошло“. И это ответ специалиста?» недоумевает Елена.
Женщина добавила, что ситуация разрешилась только после прямого обращения к администрации школы.
«Все пришлось делать родителям. Мы решали проблему с участием областного департамента образования. Часто слышу о подобных нашей историях и в других учебных заведениях», подчеркнула мама бывшего ученика.
Дети Надежды Федоровой обучаются в школе № 68.
По словам матери школьников, в учебном заведении обязательно должен быть квалифицированный специалист.
«Но самим пока не приходилось обращаться», добавила она.
Мать еще одного ребенка Анастасия Г. уверена, что в каждом учебном заведении должен быть психолог, так как именно он может заметить то, что не видно родителям.
«Психолог должен узнать у ребенка о его страхах и переживаниях. Для этого он и находится в школе. Но сейчас я не наблюдаю такой практики, одни формальности», считает женщина.
«У родителей нет времени, чтобы уследить за всеми проблемами ребенка. Существует ведь работа и домашние дела», высказала мнение Наталья Я.
«За что они вообще заработную плату получают? Сидят у себя в кабинете и в ус не дуют о проблемах детей. А потом вырастают неадекваты», гневно заявила Мирослава А.
Мы зашли на сайт «ГородРабот.ру» и посмотрели актуальные вакансии педагогов-психологов. Выяснилось, что средняя зарплата психолога в Тюмени составляет 25-30 тысяч рублей. Что касается оплаты работы начинающего психолога в государственной школе, то она меньше — до 20 тысяч рублей.
Мы побеседовали с педагогом-психологом тюменской школы № 49 Юлией Дудинковой. По словам Дудинковой, в ее рабочий функционал входят следующие обязанности: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, а именно: учеников, родителей, педагогов. Оно осуществляется в различных направлениях: консультирование, диагностика, просвещение, профилактика.
«Ежедневно проводится именно „живая“ работа. Двери кабинета психолога всегда открыты — каждый день ко мне за помощью обращаются и педагоги, и родители, и даже сами дети. Я придерживаюсь принципа: чтобы понять проблему, которая существует у ребенка и помочь решить ее, важно установить с ним контакт, понять его позицию», прокомментировала Юлия.
На наш вопрос о том, почему у некоторых людей складывается мнение, что педагог-психолог занят бумажной волокитой, а не работой с детьми, специалист ответила:
«В своей практике я с таким мнением не сталкивалась. Это устаревший стереотип. Объем документации, которую должен оформлять педагог-психолог, действительно велик. Но все отчеты, справки, характеристики пишутся по результатам проведенной работы с детьми, а также родителями. Так что, утверждающие подобное, сами себе противоречат», уверяет Дудинкова.
Педагог-психолог школы № 49 считает, что обойтись без человека на этой должности невозможно, поскольку все люди обладают психикой. Взаимодействие, которое складывается между ними, напрямую зависит от характера, личности, особенностей поведения, которыми они обладают.
«В школе учатся совершенно разные дети. Задача психолога — помочь им найти общий язык между собой. Без этого не выстроить успешный процесс обучения»,пояснила она.
По мнению тюменского психолога Татьяны Крестьянниковой, специалисты, работающие с детьми в школе слишком заняты формальной работой. Им попросту не хватает времени и сил на детей.
«Большая загруженность не позволяет проводить достаточное время со школьниками. Сюда же можно отнести плохую организацию работы психолога. Я считаю, что нужно вводить дополнительные часы для разговора «по душам», говорит Крестьянникова.
Хочется верить, что администрация учебных заведений будет предлагать психологам работу в соответствии с их должностными обязанностями. Выполнение этих самых обязанностей целиком и полностью зависит от руководителя, который либо понимает, либо не понимает ответственность, которая лежит на этом специалисте.