«Справки, характеристики, отчеты»: честный рассказ школьного психолога о своей работе

«Ежедневно проводится именно „живая“ работа. Двери кабинета психолога всегда открыты — каждый день ко мне за помощью обращаются и педагоги, и родители, и даже сами дети. Я придерживаюсь принципа: чтобы понять проблему, которая существует у ребенка и помочь решить ее, важно установить с ним контакт, понять его позицию», прокомментировала Юлия.