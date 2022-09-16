Сломанная челюсть и выбитый глаз: на тюменском заводе произошел несчастный случай

Со сломанной челюстью, выбитым глазом и черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали. На данный момент он получает необходимую медицинскую помощь, а в произошедшем ЧП разбираются следственные органы.
«Наш Город» направил в Государственную инспекцию труда и департамент здравоохранения Тюменской области запрос. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее стало известно о том, что тюменский хлебокомбинат «Абсолют» обязали выплатить порядка 350 тысяч рублей работнице, получившей травму на производстве. Тестовод получила серьезную травму руки и лишилась двух пальцев. ЧП произошло 27 июня вследствие неудовлетворительной организации работы на производстве.