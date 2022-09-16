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Сломанная челюсть и выбитый глаз: на тюменском заводе произошел несчастный случай

16 сентября 05:16
Фото: 1Mi
В Тюмени маляр завода БКУ, филиала ООО «Уралмаш НГО Холдинг, получил серьезную травму во время работы. Несчастный случай произошел еще 25 июля, но известно о нем стало только в сентябре. По данным VK-сообщества Наёмный Рабочий | Тюмень, рабочий получил удал по голове крюком от кран-балки.

Со сломанной челюстью, выбитым глазом и черепно-мозговой травмой мужчину госпитализировали. На данный момент он получает необходимую медицинскую помощь, а в произошедшем ЧП разбираются следственные органы.

«Наш Город» направил в Государственную инспекцию труда и департамент здравоохранения Тюменской области запрос. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее стало известно о том, что тюменский хлебокомбинат «Абсолют» обязали выплатить порядка 350 тысяч рублей работнице, получившей травму на производстве. Тестовод получила серьезную травму руки и лишилась двух пальцев. ЧП произошло 27 июня вследствие неудовлетворительной организации работы на производстве.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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