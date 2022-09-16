Сергей Кравцов откроет финал конкурса «Учитель года России» 21 сентября в Тюмени

Сегодня «Наш город» сообщал, что на конкурс «Учитель года России» потратят почти 4 млн рублей. В частности около 400 000 рублей будут стоить «живые цветы». Стоит отметить, что в начале сентября в школе №88 областной столицы произошел конфликт. Девочка пришла на занятия в платке. Недавно депутат Госдумы РФ попросил отправить директора школы № 88 Тюмени на Кавказ.