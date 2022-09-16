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Сергей Кравцов откроет финал конкурса «Учитель года России» 21 сентября в Тюмени

16 сентября 11:36
Фото: 1Mi
Минпросвещения РФ сообщает, что 21 сентября в 13:00 пройдёт торжественная церемония открытия финала конкурса «Учитель года России». В мероприятии примет участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В конкурсе будут участвовать 88 финалистов (в их числе учителя заграншкол МИД России). Они проведут для школьников города Тюмени уроки, более того будут организованы внеурочные занятия.

Конкурс пройдёт в два тура, далее лауреатам нужно будет ответить на «вопрос учителю года». Стоит отметить, что в 2021 году в конкурсе победил учитель физики Екатерина Костылева из Тюмени.

Сегодня «Наш город» сообщал, что на конкурс «Учитель года России» потратят почти 4 млн рублей. В частности около 400 000 рублей будут стоить «живые цветы». Стоит отметить, что в начале сентября в школе №88 областной столицы произошел конфликт. Девочка пришла на занятия в платке. Недавно депутат Госдумы РФ попросил отправить директора школы № 88 Тюмени на Кавказ.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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