Сергей Кравцов откроет финал конкурса «Учитель года России» 21 сентября в Тюмени

В конкурсе будут участвовать 88 финалистов (в их числе учителя заграншкол МИД России). Они проведут для школьников города Тюмени уроки, более того будут организованы внеурочные занятия.
Конкурс пройдёт в два тура, далее лауреатам нужно будет ответить на «вопрос учителю года». Стоит отметить, что в 2021 году в конкурсе победил учитель физики Екатерина Костылева из Тюмени.
Сегодня «Наш город» сообщал, что на конкурс «Учитель года России» потратят почти 4 млн рублей. В частности около 400 000 рублей будут стоить «живые цветы». Стоит отметить, что в начале сентября в школе №88 областной столицы произошел конфликт. Девочка пришла на занятия в платке. Недавно депутат Госдумы РФ попросил отправить директора школы № 88 Тюмени на Кавказ.