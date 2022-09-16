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Сбербанк профинансировал предприятия Тюменской области по программам господдержки

16 сентября 06:18
Фото: Сбербанк
Более 180 предприятий Тюменской области (без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Сбербанке. Общая сумма финансирования с начала 2022 года превысила 1,3 млрд рублей.

Так, по программе Минсельхоза финансирование получили 35 предприятий региона на сумму почти 250 млн рублей.

По программе «Господдержка 13,5% — 15%» для малого и среднего предпринимательства Западно-Сибирским отделением Сбербанка выдано 143 кредита на сумму порядка 1 млрд рублей.

По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ПСК «Инвестиционная» предприятия получили 6 кредитов на сумму 107 млн рублей.

«Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам», говорит Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

«Предприятия Тюменской области активно используют федеральные меры господдержки для развития своих производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестиционных проектов. По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью льготные программы пользовались среди предприятий малого бизнеса самых разных отраслей — от розничной торговли и транспорта до производства и строительства», пояснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Сбербанк#Анна Доронина#Общество
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