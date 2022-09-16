РЭО составил список наиболее востребованных профессий сферы ТКО

Для создания экономики замкнутого цикла, по словам Буцаева, необходимо привлечение таких специалистов, как инженеры и проектировщики, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные сотрудники и руководство всех уровней. Специалисты в области обработки ТКО, химпроизводства, создания инновационных материалов и ПКМ, закупок, строительства и сноса, корпоративного права, а также эксперты по коммуникациям и связям с общественностью, профессионалы маркетинговой отрасли, нормотворчества и логисты также необходимы для нормального функционирования отрасли обращения с ТКО. Кроме специальностей, задействованных в данной сфере напрямую, отрасль нуждается в профессионалах смежных областей — педагогах среднего, среднего специального и начального образования, а также в юристах экоправа. Об этом сообщает 360tv.ru.