РЭО составил список наиболее востребованных профессий сферы ТКО

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал об активных преобразованиях в сфере обращения с ТКО с точки зрения кадрового и технологического потенциала. РЭО запустил особую стратегическую сессию, на которой отраслевые эксперты экономики замкнутого цикла и другие специалисты обсуждали дальнейшее развитие данного вектора. Одним из шагов в данном направлении является определение перспективных профессий, востребованных специалистов и ведущих технологий. Специалисты сопряженных и активно вовлеченных в оптимизацию данной сферы отраслей присутствовали на сессии. Представителям бизнеса, органов власти, научным работникам, сотрудникам вузов было предложено общими усилиями создавать перспективные программы по кадровой трансформации, направленные на формирование экономики замкнутого цикла в России, и участвовать в разработке плана развития кадрового потенциала отрасли обращения с ТКО.
Для создания экономики замкнутого цикла, по словам Буцаева, необходимо привлечение таких специалистов, как инженеры и проектировщики, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные сотрудники и руководство всех уровней. Специалисты в области обработки ТКО, химпроизводства, создания инновационных материалов и ПКМ, закупок, строительства и сноса, корпоративного права, а также эксперты по коммуникациям и связям с общественностью, профессионалы маркетинговой отрасли, нормотворчества и логисты также необходимы для нормального функционирования отрасли обращения с ТКО. Кроме специальностей, задействованных в данной сфере напрямую, отрасль нуждается в профессионалах смежных областей — педагогах среднего, среднего специального и начального образования, а также в юристах экоправа. Об этом сообщает 360tv.ru.
В целом в сессии участвовали 11 ассоциаций и деловых объединений, 3 финансовых учреждения, 154 эксперта, 30 предприятий из реального сектора, 14 вузов, 3 научных организации и 3 IT-компании.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы «Экономика замкнутого цикла».