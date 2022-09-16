nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Одноклассники и МЧС России запускают проект о правилах безопасности

16 сентября 06:30
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники и МЧС России запускают совместный проект о правилах безопасности в различных ситуациях.

За месяц пользователи соцсети узнают, как избежать опасности при встрече с дикими животными, подготовить дачу к зиме, зарегистрировать турпоход и спокойно порыбачить, а также смогут скачать памятки по безопасному поведению.

С 15 сентября по 15 октября в группе «МЧС России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, действиях в пожароопасный сезон в лесу и необходимости регистрации самостоятельного турпохода. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с правилами эксплуатации печного отопления. Первое видео будет посвящено технике безопасности на воде.

Также все пользователи ОК смогут украсить фотографию профиля фирменными рамками проекта – они доступны в приложении «Волшебные рамки».

ОК регулярно реализуют и поддерживают социальные инициативы. В мае 2022 года соцсеть и проект «Финансовая культура» Банка России рассказали о том, как уберечься от финансового мошенничества. В июне 2022 года ОК и Московский образовательный канал запустили летний проект для родителей – эксперты поделились способами, которые позволят наладить взаимопонимание с повзрослевшими детьми.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25