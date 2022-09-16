Облачная погода без осадков ожидается в Тюмени в пятницу

Температура воздуха составит + 18 градусов, скорость южного ветра составит 3-6 метров в секунду. Осадков в городе не ожидается, влажность около 40%. Атмосферное давление в пределах нормы.
До + 20 градусов потеплеет в субботу, по прогнозам синоптиков в этот день будет облачно. Утром скорость южного ветра повысится до 3-8 метров в секунду, порывы до 12 м/с. осадков не ожидается, влажность 49%.
Малооблачная погода ожидает Тюмень в воскресенье. Температура воздуха составит + 20 градусов, скорость ветра 3-6 метров в секунду. Влажность постепенно повысится до 69%, атмосферное давление в пределах нормы.
На следующей неделе возможно потепление + 26 градусов, существенных осадков не ожидается.