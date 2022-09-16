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Новость о переименовании улицы Киевской оказалась фейком

16 сентября 16:05
Фото: 2ГИС
Сегодня в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована запись о том, что в Тюмени переименовали Киевскую улицу в улицу Защитников ЛДНР.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» связался с пресс-службой городской администрации.

По словам руководителя пресс-службы администрации Тюмени Гульнары Сидоркиной, наименование элемента улично-дорожной сети — улица Киевская. Было присвоено на основании решения Исполнительного Комитета городского Совета депутатов трудящихся № 41 от 31.01.1950 г.

«Решение Администрацией города Тюмени о переименовании улицы Киевская не принималось», прокомментировала Сидоркина.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Широтной продается огромное многоквартирное здание за 1 млн рублей.

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