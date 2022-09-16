Новость о переименовании улицы Киевской оказалась фейком

«Наш город» связался с пресс-службой городской администрации.
По словам руководителя пресс-службы администрации Тюмени Гульнары Сидоркиной, наименование элемента улично-дорожной сети — улица Киевская. Было присвоено на основании решения Исполнительного Комитета городского Совета депутатов трудящихся № 41 от 31.01.1950 г.
«Решение Администрацией города Тюмени о переименовании улицы Киевская не принималось», прокомментировала Сидоркина.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Широтной продается огромное многоквартирное здание за 1 млн рублей.