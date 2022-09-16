Глава совета директоров БСК Пилипенко побывал в Стерлитамаке с первым рабочим визитом

По заявлению Андрея Пилипенко, в период 2021 по 2031 гг. БСК необходимо реализовать масштабную инвестпрограмму, включающую 32 проекта, общая стоимость которых составляет более 181 млрд рублей (без НДС с учетом инфляции). Об этом пишет издание mkset.ru. В рамках программы предполагаются диверсификация производств, модернизация существующих и строительство новых объектов. Для этого компания располагает необходимым квалифицированным кадровым ресурсом, по большинству проектов созданы дорожные карты.