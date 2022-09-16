Глава совета директоров БСК Пилипенко побывал в Стерлитамаке с первым рабочим визитом

По заявлению Андрея Пилипенко, в период 2021 по 2031 гг. БСК необходимо реализовать масштабную инвестпрограмму, включающую 32 проекта, общая стоимость которых составляет более 181 млрд рублей (без НДС с учетом инфляции). Об этом пишет издание mkset.ru. В рамках программы предполагаются диверсификация производств, модернизация существующих и строительство новых объектов. Для этого компания располагает необходимым квалифицированным кадровым ресурсом, по большинству проектов созданы дорожные карты.
Пилипенко назвал стратегической задачей БСК максимально эффективное участие в достижении технологического суверенитета РФ в химической отрасли.
Председатель совета директоров АО «Башкирская содовая компания» также побывал на действующем карьере Шахтау, который является главной сырьевой площадкой предприятий. Генеральный директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко осветил сегодняшнюю ситуацию и рассказал о перспективах развития карьера. Как подчеркивает руководство компании, сырьевой вопрос сейчас — жизненно важный, требующий тщательного и взвешенного подхода при вынесении решения.
Андрей Пилипенко в ходе своего визита на АО «БСК» провел встречу с трудовым коллективом, представителями первичной профорганизации и совета молодежи. В рамках диалога он рассказал о задачах, которые стоят перед компанией, и путях ее развития.
Давая ответы на вопросы по поводу перспектив сохранения соцпрограмм, действующих сегодня, Пилипенко подчеркнул: руководство БСК приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства в социальной сфере.