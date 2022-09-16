Глава администрации Тобольска отправился в мотопутешествие по России

«Свой небольшой отпуск посвятил мотопутешествию. Старт дали в Московском Кремле, с Красной площади. Уже позади Владимирский и Казанские кремли. Полтора миллиона километров российских дорог — это не просто транспортные артерии. Путь — это всегда больше, чем просто дорога. Это жизнь. И именно в дороге узнаешь Россию, людей», написал в своем тг-канале Максим Афанасьев.
Главе администрации города предстоит проехать более двух тысяч километров.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тобольске прошел полумарафон, посвященный 435-летию основателя города Данилы Чулкова. Участие в забеге принял, в том числе Максим Афанасьев. Только вот у жителей Тобольска спортивное мероприятие вызвало немало негативных эмоций из-за перекрытых на полдня дорог в центре города.