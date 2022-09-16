Экс-главврач Кудряков скажет в суде последнее слово. Его обвиняют в коррупции

Напомним, экс-главврач был обвинен в реализации коррупционных схем. Было установлено, Кудряков с 2014 года направлял пациентов «Медицинского города» для продолжения лечения в стационар ООО «Моремед+» — четерыхзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте. Во время прокурорской проверки, выяснилось, что таким образом экс-главврач расходовал деньги областного бюджета.
Материалы проверки прокуратура передала в управление СКР по Тюменской области. На Кудрякова было возбуждено уголовное дело за траты бюджетных денег на нецелевые нужды. По данным проверки, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей. Эти средства были выделены из фонда ОМС. Ими «Медгород» оплачивал гостиницу, в которую направлял долечиваться онкобольных.
Окончательный приговор Кудрякову, вероятнее всего, огласят на следующей неделе.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области Счетная палата провела проверку в «Областном бюро судебно-медицинской экспертизы» и выявила нарушения при расходовании денег областного бюджета.