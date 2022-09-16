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Экс-главврач Кудряков скажет в суде последнее слово. Его обвиняют в коррупции

16 сентября 08:34
Фото: сайт Медицинского города
Сегодня, 16 сентября, пройдет итоговое судебное заседание по делу бывшего главврача онкологического центра «Медицинский город» Андрея Кудрякова. Судья вынесет свое заключение. Также обвиняемому дадут сказать последнее слово. Ему может грозить вплоть до 3 лет лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

Напомним, экс-главврач был обвинен в реализации коррупционных схем. Было установлено, Кудряков с 2014 года направлял пациентов «Медицинского города» для продолжения лечения в стационар ООО «Моремед+» — четерыхзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте. Во время прокурорской проверки, выяснилось, что таким образом экс-главврач расходовал деньги областного бюджета.

Материалы проверки прокуратура передала в управление СКР по Тюменской области. На Кудрякова было возбуждено уголовное дело за траты бюджетных денег на нецелевые нужды. По данным проверки, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей. Эти средства были выделены из фонда ОМС. Ими «Медгород» оплачивал гостиницу, в которую направлял долечиваться онкобольных.

Окончательный приговор Кудрякову, вероятнее всего, огласят на следующей неделе.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области Счетная палата провела проверку в «Областном бюро судебно-медицинской экспертизы» и выявила нарушения при расходовании денег областного бюджета.

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