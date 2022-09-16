Экс-главврач Кудряков скажет в суде последнее слово. Его обвиняют в коррупции

Материалы проверки прокуратура передала в управление СКР по Тюменской области. На Кудрякова было возбуждено уголовное дело за траты бюджетных денег на нецелевые нужды. По данным проверки, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей. Эти средства были выделены из фонда ОМС. Ими «Медгород» оплачивал гостиницу, в которую направлял долечиваться онкобольных.