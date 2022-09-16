Александр Моор: Тюменский филармонический оркестр — визитная карточка региона

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в 5 раз.