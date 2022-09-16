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Александр Моор: Тюменский филармонический оркестр — визитная карточка региона

16 сентября 12:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Тюменский филармонический оркестр — визитная карточка региона, один из приоритетных проектов в сфере культуры. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с творческим коллективом оркестра, посвященной началу VIII симфонического сезона.

На первом концерте сезона 2022–2023 годов оркестр под руководством главного дирижера Юрия Медяника исполнил произведения выдающихся русских композиторов — Модеста Мусоргского, Анатолия Лядова и Николая Римского-Корсакова, объединенные общей темой русских сказок, а также «Богатырскую» симфонию Александра Бородина. Это сочинение прозвучало в Тюмени впервые, причем в авторской редакции.

Концерт прошел при аншлаге. В финале тюменцы стоя аплодировали музыкантам.

В классических произведениях великих русских композиторов XIX века содержится огромная энергия, они будят в нас глубокие патриотические чувства, которые очень нужны сегодня, поделился впечатлениями Александр Моор. Ведь когда эта энергия просыпается в русских, когда в нашей памяти возрождаются былинные герои-богатыри — во всем мире наступает мир, убежден глава региона.

Тюменский филармонический оркестр был основан в 2015 году. В состав коллектива входят 70 музыкантов, в числе которых — лауреаты многих всероссийских и международных конкурсов.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в 5 раз.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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