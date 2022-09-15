Жители тюменского села задыхаются от дыма тлеющих торфяников

«В центре села Армизонское горит торфяник. Мы с мая месяца задыхаемся, всё в дыму, как в книге Стивена Кинга „Туман“. Чаще всего дым настигает в вечернее время. Специалисты Роспотребнадзора приезжали, брали пробы, но в утреннее и дневное время. Мы уже не знаем — куда обращаться», пожаловались селяне в сообществе ЧС Тюмень.