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Жители тюменского села задыхаются от дыма тлеющих торфяников

15 сентября 06:38
Фото: 1Mi
Жителям тюменского села Армизонское на протяжении полугода приходится мучиться от запаха дыма, исходящего от тлеющих торфяников. Наиболее критическая ситуация складывается в вечернее время. Что делать со сложившейся ситуацией никто не знает — ведь торфяники могут тлеть годами.

«В центре села Армизонское горит торфяник. Мы с мая месяца задыхаемся, всё в дыму, как в книге Стивена Кинга „Туман“. Чаще всего дым настигает в вечернее время. Специалисты Роспотребнадзора приезжали, брали пробы, но в утреннее и дневное время. Мы уже не знаем — куда обращаться», пожаловались селяне в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в сложившейся ситуации имеются лишь один вариант выхода из нее — смена местожительства.

«Вообще нужно либо тушить, либо эвакуировать население в другое место. Варианта оставить всё как есть не может быть в принципе», отметил Вячеслав Ф.

Отметим, что торфяные пожары — особый вид возгораний на природных территориях, при котором горит слой торфа. Как правило, они разгораются и распространяются крайне медленно. Но при этом могут действовать на протяжении нескольких лет. И не затухать даже зимой.

К сожалению, большая часть торфяных пожаров происходит по вине человека и из-за нарушений правил пожарной безопасности. Самовозгорание торфа является мифом.

Тушение торфяного пожара — процесс долгий и довольно трудоемкий. Обычного сброса воды на источник возгорания недостаточно — требуется применение спецтехники. Что вызывает большие затруднения в болотистой местности.

«Наш Город» связался с Армизонским филиалом ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» с целью выяснить — ведется ли на данный момент какая-либо работа по борьбе с действующим торфяным пожаром. Директор филиала Сергей Плоских рассказал, что сотрудники авиабазы тушением возгорания не занимаются, поскольку данная местность не является подконтрольной им.

«В мае, когда в регионе бушевали лесные и ландшафтные пожары, сотрудники авиабазы производили опашку территории. Сейчас все работы ведет администрация поселения», пояснил Сергей Плоских.

«Наш Город» направил в администрацию Армизонского района письменный запрос. Официальные комментарии ожидаются.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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