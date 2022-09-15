Жители тюменского села задыхаются от дыма тлеющих торфяников

«В центре села Армизонское горит торфяник. Мы с мая месяца задыхаемся, всё в дыму, как в книге Стивена Кинга „Туман“. Чаще всего дым настигает в вечернее время. Специалисты Роспотребнадзора приезжали, брали пробы, но в утреннее и дневное время. Мы уже не знаем — куда обращаться», пожаловались селяне в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в сложившейся ситуации имеются лишь один вариант выхода из нее — смена местожительства.
«Вообще нужно либо тушить, либо эвакуировать население в другое место. Варианта оставить всё как есть не может быть в принципе», отметил Вячеслав Ф.
Отметим, что торфяные пожары — особый вид возгораний на природных территориях, при котором горит слой торфа. Как правило, они разгораются и распространяются крайне медленно. Но при этом могут действовать на протяжении нескольких лет. И не затухать даже зимой.
К сожалению, большая часть торфяных пожаров происходит по вине человека и из-за нарушений правил пожарной безопасности. Самовозгорание торфа является мифом.
Тушение торфяного пожара — процесс долгий и довольно трудоемкий. Обычного сброса воды на источник возгорания недостаточно — требуется применение спецтехники. Что вызывает большие затруднения в болотистой местности.
«Наш Город» связался с Армизонским филиалом ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» с целью выяснить — ведется ли на данный момент какая-либо работа по борьбе с действующим торфяным пожаром. Директор филиала Сергей Плоских рассказал, что сотрудники авиабазы тушением возгорания не занимаются, поскольку данная местность не является подконтрольной им.
«В мае, когда в регионе бушевали лесные и ландшафтные пожары, сотрудники авиабазы производили опашку территории. Сейчас все работы ведет администрация поселения», пояснил Сергей Плоских.
«Наш Город» направил в администрацию Армизонского района письменный запрос. Официальные комментарии ожидаются.