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Жители Тюмени против новых платных парковок. Из-за тюменца сгорели 97 домов

15 сентября 15:48
Фото: 1Mi
Одной из самых обсуждаемых новостей 15 сентября стала ситуация с 85-летней тобольской блокадницей. Региональный депздрав извинился перед пенсионеркой за подарок в 300 рублей от Областной больницы № 3.

Власти извинились перед блокадницей, которой подарили 300 рублей.

Руководители департамента здравоохранения отметили, что с большим уважением относится к событиям ВОВ. Лилии Петровне принесли извинения и заверили, что будут приняты меры, которые позволят не допустить подобных ситуаций в будущем. В соцсетях тюменцы положительно восприняли эту новость.

Тюменца, по вине которого сгорела деревня Бачелино, будут судить.

В мае здесь сгорели 97 домов. По сообщениям прокуратуры Тюменской области, подозреваемого уже поймали, им оказался мужчина, который проживал в деревне. По данным следствия 10 мая он незаконно подключил электроэнергию к своему дому (при этом использовал провода без изоляции). В какой-то момент проводка загорелась, пожар вспыхнул в доме подозреваемого, далее загорелись десятки других строений. При этом сразу посчитать число сгоревших домов не удалось. У большинства жителей Бачелино права собственности на дома не зарегистрированы, из-за этого произошла неразбериха с документами.

В ближайшее время тюменский суд рассмотрит уголовное дело из-за нарушения требований пожарной безопасности. Сгоревшие дома считали 4 месяца.

Власти расширяют зону платной парковки, но жители Тюмени против.

До конца года в центре областной столице появятся почти 1 600 платных машиномест. В Тюмени установят 34 новых паркомата. Платные парковки появятся на улицах Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской.

До конца года будет организована работа 202 мест парковки для более 3 000 машин.

Между тем «Наш город» провёл опрос подписчиков в телеграмм-канале. 15 сентября в нём отметились более 150 человек. Большинство респондентов (около 69%) высказались против введения новых платных парковок в центре Тюмени. Около 18% голосовавших положительно оценили данную инициативу.

Стоит отметить, что платные стоянки для машин появятся на улице Республики на отрезке от Максима Горького до Мельникайте и в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской. В начале августа «Наш город» сообщал, что для расширения зоны платной парковки выделяется 40 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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