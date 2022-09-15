Жители Тюмени против новых платных парковок. Из-за тюменца сгорели 97 домов

В мае здесь сгорели 97 домов. По сообщениям прокуратуры Тюменской области, подозреваемого уже поймали, им оказался мужчина, который проживал в деревне. По данным следствия 10 мая он незаконно подключил электроэнергию к своему дому (при этом использовал провода без изоляции). В какой-то момент проводка загорелась, пожар вспыхнул в доме подозреваемого, далее загорелись десятки других строений. При этом сразу посчитать число сгоревших домов не удалось. У большинства жителей Бачелино права собственности на дома не зарегистрированы, из-за этого произошла неразбериха с документами.