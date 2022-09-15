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Жители Тюмени подозревают, что «служба дезинфекции» подбрасывает тараканов в подъезды

15 сентября 11:51
Фото: 1Mi
Жители Тюмени подозревают, что в городе действует «служба дезинфекции», которая подбрасывает в подъезды тараканов. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», подобная ситуация произошла в доме на улице Ватутина (дома №10 и 132).

Ранее здесь появились объявления о проведении санобработки квартир с 14 по 20 сентября. Стоимость услуг начинается от 2 800 рублей.

«Холодильная 132, 3 подъезд. Чисто случайно появилось это объявление и чудо. Впервые за 5 лет, увидел таракана в доме»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Горожане отмечают, что «на улице Самарцева подобное объявление висит». Здесь тараканов пока не видели.

В конце августа «Наш город» сообщал, что в Антипино на улице Беловежской местный житель стал свидетелем того, как подкидывают насекомых в подъезд дома. Для этого используют коробки для спичек.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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