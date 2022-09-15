Жители Тюмени подозревают, что «служба дезинфекции» подбрасывает тараканов в подъезды

Ранее здесь появились объявления о проведении санобработки квартир с 14 по 20 сентября. Стоимость услуг начинается от 2 800 рублей.
«Холодильная 132, 3 подъезд. Чисто случайно появилось это объявление и чудо. Впервые за 5 лет, увидел таракана в доме»сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Горожане отмечают, что «на улице Самарцева подобное объявление висит». Здесь тараканов пока не видели.
В конце августа «Наш город» сообщал, что в Антипино на улице Беловежской местный житель стал свидетелем того, как подкидывают насекомых в подъезд дома. Для этого используют коробки для спичек.