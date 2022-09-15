Жителей северного поселка согреет современная газовая котельная СУЭНКО

Итогом работ, выполненных профессионалами СУЭНКО, стала реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 326 метров. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории. Кроме того, была модернизирована газовая котельная компании: специалисты заменили насосное оборудование, установили сетевые теплообменники, а также смонтировали «погодозависимую» автоматику.