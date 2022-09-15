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Жителей северного поселка согреет современная газовая котельная СУЭНКО

15 сентября 07:00
Фото: СУЭНКО
Радостная новость пришла в поселок Демьянка Уватского района накануне отопительного сезона 2022-2023. Теперь обогревать проживающих здесь людей будет современная газовая котельная.

12 сентября теплосети муниципального предприятия«Туртасское КП» подключились к системе теплоснабжения газовой котельной СУЭНКО, находящейся в Демьянке.

Итогом работ, выполненных профессионалами СУЭНКО, стала реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 326 метров. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории. Кроме того, была модернизирована газовая котельная компании: специалисты заменили насосное оборудование, установили сетевые теплообменники, а также смонтировали «погодозависимую» автоматику.

Ранее теплоснабжение половины жителей Демьянки осуществлялось от мазутной котельной — неэффективной и неэкологичной, которую исходя из её технического состояния муниципальному предприятию «Туртасское КП» было необходимо вывести из эксплуатации. Новое же современное оборудование надежнее, удобнее и значительно экологичнее предыдущей версии. Оно обеспечит жителей поселка бесперебойным теплоснабжением.

#Новости#СУЭНКО#Юлия Николаева#Общество
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