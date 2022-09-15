Власти Тюмени отказали жителям Заречного микрорайона в строительстве школы и больницы

«Администрацией города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешения на строительство школы и поликлиники не выдавались. В связи с поручением губернатора Тюменской области в настоящее время ведут разработку плана по строительству образовательных учреждений на ближайшие 5 лет. В план включат потребность в объектах образования в районе ЖК „Айвазовский“ и ЖК „Ария“»,пояснили власти.