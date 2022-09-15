Власти Тюмени отказали жителям Заречного микрорайона в строительстве школы и больницы

Заинтересованные тюменцы подали коллективное обращение к городской администрации, чтобы построить поликлинику и школу в 5-м Заречном микрорайоне, в границах улиц Мельникайте — Береговая — Алебашевская — Дружбы. Однако власти в строительстве этих важных учреждений горожанам отказали.
По информации «Нашего Города», в 5-м планировочном районе «Заречный» есть места, предназначенные для возведения образовательного учреждения и объекта здравоохранения.
Согласно кадастровой карте Тюмени, два земельных участка в этом районе имеют разрешенное использование «для размещения объектов образования». Департамент имущественных отношений предоставил эти участки организации АО «Сибинвест».
Еще один земельный участок выделен для размещения объектов здравоохранения. Здесь построен многоэтажный дом, и предусмотрено лечебно-профилактическое учреждение, в котором оказывали бы первичную медицинскую помощь.
«Администрацией города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрешения на строительство школы и поликлиники не выдавались. В связи с поручением губернатора Тюменской области в настоящее время ведут разработку плана по строительству образовательных учреждений на ближайшие 5 лет. В план включат потребность в объектах образования в районе ЖК „Айвазовский“ и ЖК „Ария“»,пояснили власти.
А вчера строительную площадку в ЖК «Айвазовский» посетили инспекторы Госстройнадзора. Они проверили обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации подъемных кранов, документацию, организацию строительства.
Визит на стройпрощадку совершили в качестве профилактики. Замечаний у инспекторов не было — ни по ходу строительства, ни по ведению документации.