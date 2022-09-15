Валерий Лимаренко: обеспеченность области своим картофелем составляет 95%

По данным портала Sakh.online, в этом году в Сахалинской области увеличили посевные площади: под картофель расширили на 6%, под овощи открытого грунта — на 16%. Сразу после сбора картофеля склады пополнят свёклой и капустой. Немаловажно, что фермерские хозяйства могут сохранять выращенный урожай, значит, будут снабжать потребителей до следующего сезона.
Отметим, что обеспеченность региона собственным картофелем составляет 95%, что соответствует Доктрине продовольственной безопасности России. Высоких показателей островным аграриям помогает достичь система поддержки сельхозпредприятий, действующая на территории Сахалина и Курил, которую контролирует губернатор Валерий Лимаренко.
К примеру, островным растениеводам возмещают часть затрат на приобретение элитных семян картофеля и семян трав кормовых культур, повышение плодородия почв, техническую и технологическую модернизацию, а также на внесение минеральных и органических удобрений.