Валерий Лимаренко: обеспеченность области своим картофелем составляет 95%

По данным портала Sakh.online, в этом году в Сахалинской области увеличили посевные площади: под картофель расширили на 6%, под овощи открытого грунта — на 16%. Сразу после сбора картофеля склады пополнят свёклой и капустой. Немаловажно, что фермерские хозяйства могут сохранять выращенный урожай, значит, будут снабжать потребителей до следующего сезона.