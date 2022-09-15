В тюменской поликлинике № 1 увеличивают число работающих кабинетов из-за очередей

На данный момент поток пациентов с респираторными заболеваниями увеличивается. Вчера подписчики паблика «ЧС Тюмень» отмечали, что в поликлинике № 1 и № 8 очереди растягиваются на 3-4 часа.
«В городской поликлинике №1 на 14.09.2022г. в рамках фильтра для пациентов с признаками ОРВИ действуют три кабинета – один для взрослых и два для детей. Пациентам с признаками ОРВИ оказывают медицинскую помощь четыре специалиста. С 15.09.2022г. к работе подключится еще один кабинет для приема взрослого населения»сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального депздрава.
Отмечается рост обращаемости пациентов «в связи с эпидемиологической ситуацией по острым респираторным заболеваниям».
Сегодня днём «Наш город» уже сообщал, что тюменцам не хватает мест в фильтрах.