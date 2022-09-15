В тюменской поликлинике № 1 увеличивают число работающих кабинетов из-за очередей

«В городской поликлинике №1 на 14.09.2022г. в рамках фильтра для пациентов с признаками ОРВИ действуют три кабинета – один для взрослых и два для детей. Пациентам с признаками ОРВИ оказывают медицинскую помощь четыре специалиста. С 15.09.2022г. к работе подключится еще один кабинет для приема взрослого населения»сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального депздрава.