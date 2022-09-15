В Тюменской области в 2022 отреставрируют 73 памятника культуры

Всего в 2022 году запланированы работы по сохранению 73 объектов культурного наследия, которые расположены на территории Тюменской области.
«Также планируется приемка работ по реставрации живописи на объекте культурного наследия регионального значения „Церковь Серафима Саровского“ в Упоровском районе», прокомментировала председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.
Кроме того, в Тюмени будут проходить работы на объектах: «Дом И. С. Замятина» на улице Первомайской, «Дом М. А. Брюханова с торговыми помещениями» на улице Республики, «Здание городской Думы» на улице Ленина, «Дом В. Н. Храмцова» на улице Челюскинцев, «Дом жилой станции пристань «Тура» на улице Пристанской.
Тоболяков тоже ждет реконструкция некоторых объектов культурного наследия.
Будут выполнены работы на объектах: «Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича» на площади Семена Ремезова, «Гостиный двор новый» на Базарной площади, «Завальное кладбище» на улице Семена Ремезова, «Соборная колокольня» из состава объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль Кремля и Менового двора» на Красной площади.
В Ишиме займутся объектами: «Дом купца В. Н. Перминова» на улице Луначарского, «Гимназия женская, начало ХХ в» на улице Советской. Будут производиться ремонтно-реставрационные работы.
Составят проектную документацию на противоаварийные работы на объекте «Церковь Троицкая» в Омутинском районе.
В Ялуторовске также будет составлена проектная документация объекта «Здание школы для девочек, открытая по инициативе декабристов» на улице Свободы. Кроме того, проведут государственную экспертизу проектной документации объекта «Дом жилой» на улице Советской.
Ранее «Наш город» писал о том, как Круглая баня будет выглядеть после реконструкции.
Напомним, что правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию музейного дела и туризма в регионе. Реставрируются и готовятся к показу важнейшие памятники архитектуры, в помощь музейщикам приходят новые технологии, создается необходимая инфраструктура.