В Тюменской области в 2022 отреставрируют 73 памятника культуры

Кроме того, в Тюмени будут проходить работы на объектах: «Дом И. С. Замятина» на улице Первомайской, «Дом М. А. Брюханова с торговыми помещениями» на улице Республики, «Здание городской Думы» на улице Ленина, «Дом В. Н. Храмцова» на улице Челюскинцев, «Дом жилой станции пристань «Тура» на улице Пристанской.