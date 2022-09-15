В Тюменской области школьницы стали самыми юными мамами

В июле «Наш город» сообщал, что с начала 2022 года у 91 пары родились двойняшки. У двух тюменских семей появились тройняшки. Мальчиков обычно называют Артем и Александр. Тюменским девочкам чаще дают имена Софья и Виктория. Всего за 6 месяцев в Тюменской области родилось около 9 000 детей. В регионе действуют меры поддержки для семей с маленькими детьми.