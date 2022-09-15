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В Тюменской области школьницы стали самыми юными мамами

15 сентября 13:37
Фото: 1Mi
По данным издания REGNUM, в тюменской области самой юной маме всего 14 лет. Школьницы рожали детей в 2021 и 2022 годах. С начала этого года в регионе родилось почти 9 000 детей.

«Самой возрастной роженицей в 2021 году стала 51-летняя женщина, которая родила двойню»,сообщает REGNUM со ссылкой на депздрав Тюменской области.

В июле «Наш город» сообщал, что с начала 2022 года у 91 пары родились двойняшки. У двух тюменских семей появились тройняшки. Мальчиков обычно называют Артем и Александр. Тюменским девочкам чаще дают имена Софья и Виктория. Всего за 6 месяцев в Тюменской области родилось около 9 000 детей. В регионе действуют меры поддержки для семей с маленькими детьми.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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