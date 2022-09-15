nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пропал 72-летний пенсионер

15 сентября 03:33
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюменской области уже сутки продолжаются поиски 72-летнего пенсионера. Житель поселка Лесозаводский Нижнетавдинского района Чалил Сайтчабаров ушел из дома накануне днем и на данный момент так и не вернулся.

Был одет в ветровку серого цвета, брюки черного цвета и черные ботинки. Рост — 1,7 метра, волосы седые, нуждается в помощи медиков, указано в распространенной поисковым отрядом «Белая Сова» ориентировке.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, просят звонить по телефонам: 02, 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершены поиски 72-летней пенсионерки, заблудившейся в лесу. Пожилую женщину искали с 4 сентября волонтеры ПО «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и МЧС, добровольцы. К сожалению, женщину нашли мертвой.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25