В Тюменской области пропал 72-летний пенсионер

В Тюменской области уже сутки продолжаются поиски 72-летнего пенсионера. Житель поселка Лесозаводский Нижнетавдинского района Чалил Сайтчабаров ушел из дома накануне днем и на данный момент так и не вернулся.

Был одет в ветровку серого цвета, брюки черного цвета и черные ботинки. Рост — 1,7 метра, волосы седые, нуждается в помощи медиков, указано в распространенной поисковым отрядом «Белая Сова» ориентировке. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, просят звонить по телефонам: 02, 8 (3452) 79-43-10, 8-932-32-39-911. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области завершены поиски 72-летней пенсионерки, заблудившейся в лесу. Пожилую женщину искали с 4 сентября волонтеры ПО «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и МЧС, добровольцы. К сожалению, женщину нашли мертвой.