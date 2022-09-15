nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменское кафе тандырные лепешки без упаковки привезли в багажнике автомобиля

15 сентября 04:09
Фото: Википедия
Житель Тюмени стал свидетелем того, как в кафе «Амали», расположенном на Московском тракте, организуют доставку свежего хлеба. Судя по опубликованному в социальных сетях видеоролику, узбекские лепешки появляются на столах гостей заведения не из тандыра, а прямо из багажника машины.

«Стоял на светофоре и увидел очень интересную картину, как к кафе подъехал автомобиль, из него вышли мужчина и женщина и начали разгружать из данного автомобиля лепешки, которые просто лежали в багажнике. Уж очень хочется что бы этот пост увидели нужные люди и провели проверку по данному адресу», отметил автор видеоролика.

Данное видео вызвало негативную реакцию у горожан. Тюменцы отметили, что такое отношение к хлебу неприемлемо.

«Как можно перевозить хлеб в багажнике автомобиля. Там что возили до этого? Пирожки? Может удобрения на грядки, бензин, масло. Это багажник. А теперь лепешки возят. Что-то не вижу, что там постелено чистое под лепёшки. Бардак везде», отметил Евгений И.

Также тюменцы вспомними недавнюю историю с одной из городских пекарен — там свежую выпечку охлаждали прямо на полу в коридоре заведения.

«Вы даже не представляете, сколько таких типа „пекарен“ находится в частных секторах. Там круглосуточно пекут такие лепешки, а потом развозят их по разным магазинам и рынкам. И возят их в таких же багажниках. Так что, когда будете покупать лепёшку, представьте, в каких условиях их делают и какими руками», написала Наталья Д.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тобольска нашла в хлебе червя. Выпечку с необычной начинкой изготовил Тюменский хлебокомбинат.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25