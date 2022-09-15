В тюменское кафе тандырные лепешки без упаковки привезли в багажнике автомобиля

«Стоял на светофоре и увидел очень интересную картину, как к кафе подъехал автомобиль, из него вышли мужчина и женщина и начали разгружать из данного автомобиля лепешки, которые просто лежали в багажнике. Уж очень хочется что бы этот пост увидели нужные люди и провели проверку по данному адресу», отметил автор видеоролика.
Данное видео вызвало негативную реакцию у горожан. Тюменцы отметили, что такое отношение к хлебу неприемлемо.
«Как можно перевозить хлеб в багажнике автомобиля. Там что возили до этого? Пирожки? Может удобрения на грядки, бензин, масло. Это багажник. А теперь лепешки возят. Что-то не вижу, что там постелено чистое под лепёшки. Бардак везде», отметил Евгений И.
Также тюменцы вспомними недавнюю историю с одной из городских пекарен — там свежую выпечку охлаждали прямо на полу в коридоре заведения.
«Вы даже не представляете, сколько таких типа „пекарен“ находится в частных секторах. Там круглосуточно пекут такие лепешки, а потом развозят их по разным магазинам и рынкам. И возят их в таких же багажниках. Так что, когда будете покупать лепёшку, представьте, в каких условиях их делают и какими руками», написала Наталья Д.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тобольска нашла в хлебе червя. Выпечку с необычной начинкой изготовил Тюменский хлебокомбинат.