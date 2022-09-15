В тюменское кафе тандырные лепешки без упаковки привезли в багажнике автомобиля

«Вы даже не представляете, сколько таких типа „пекарен“ находится в частных секторах. Там круглосуточно пекут такие лепешки, а потом развозят их по разным магазинам и рынкам. И возят их в таких же багажниках. Так что, когда будете покупать лепёшку, представьте, в каких условиях их делают и какими руками», написала Наталья Д.