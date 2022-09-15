В Тюмени водитель ассенизатора и МЧС потушили мотор маршрутки №79

Водители проезжающих машин пытались сбить пламя огнетушителями. Потом к ним на подмогу подъехал «КАМАЗ» ассенизатора. О происшествии сообщили в МЧС, огнеборцы быстро потушили пламя. Инцидент произошел 15 сентября около 11:00.
Как оказалось, в маршрутке загорелся моторный отсек. Пламя причинило значительный ущерб городскому транспорту, пострадавших нет. В качестве возможных причин происшествия называется неисправность электропроводки.
Стоит отметить, что маршрутки «Газель» горели в Тюмени 27 января и 29 марта. В конце июня около Тюмени полностью выгорел пассажирский автобус следовавший до Кургана.