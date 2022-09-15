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В Тюмени водитель ассенизатора и МЧС потушили мотор маршрутки №79

15 сентября 13:44
Фото: Скриншот видео из группы "ЧС Тюмень" в ВК
В Тюмени на улице Интернациональная 15 сентября загорелась маршрутка «Газель». На помощь водителю пришел ассенизатор, далее автобус №79 тушили спасатели МЧС, сообщили подписчики паблика ВК «Тюмень в объективе».

Водители проезжающих машин пытались сбить пламя огнетушителями. Потом к ним на подмогу подъехал «КАМАЗ» ассенизатора. О происшествии сообщили в МЧС, огнеборцы быстро потушили пламя. Инцидент произошел 15 сентября около 11:00.

Как оказалось, в маршрутке загорелся моторный отсек. Пламя причинило значительный ущерб городскому транспорту, пострадавших нет. В качестве возможных причин происшествия называется неисправность электропроводки.

Стоит отметить, что маршрутки «Газель» горели в Тюмени 27 января и 29 марта. В конце июня около Тюмени полностью выгорел пассажирский автобус следовавший до Кургана.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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