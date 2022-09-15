В Тюмени управление ветеринарии обследует мкр Лесной из-за жалоб на агрессивных собак

Напомним, горожане в социальных сетях жаловались на то, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных. Тюменка Галина Саверченко поделилась историей о том, что собаки загрызли ее щенка и кошку. В прокуратуру тюменцы не обращались.