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В Тюмени управление ветеринарии обследует мкр Лесной из-за жалоб на агрессивных собак

15 сентября 12:54
Фото: 1Mi
Управление ветеринарии Тюменской области сообщило «Нашему городу», что проверка в отношении владелицы агрессивных собак не будет проведена. Однако, планируется выездное обследование в микрорайоне «Лесной».
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Тюмень

Напомним, горожане в социальных сетях жаловались на то, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных. Тюменка Галина Саверченко поделилась историей о том, что собаки загрызли ее щенка и кошку. В прокуратуру тюменцы не обращались.

Ранее в пресс-службе областного управления ветеринарии ответили, что проверка не будет проведена, пока граждане не предоставят свои персональные данные, а также данные владельца животных.

Галина Саверченко предоставила свои персональные данные. Согласно Федеральным законам «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные(надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно по определенным основаниям. По словам заместителя начальника Управления ветеринарии Тюменской области Романа Зверева, в данном случае основания для проведения контрольных мероприятий отсутствуют.

«В обращении отсутствует какая-либо информация из вышеперечисленного о владельце животных, поэтому проведение и организация контрольно-надзорных мероприятий, в том числе профилактических, Управлением в отношении предполагаемого владельца животных, не представляется возможным»,прокомментировал Роман Зверев.

Однако, нам сообщили, что в целях всестороннего объективного рассмотрения обращения и проведения оценки достоверности поступивших сведений Управлением запланировано выездное обследование территории микрорайона «Лесной».

«Информация о результатах проведенного выездного обследования будут предоставлены заявителю дополнительно»,добавили в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал о том, что управление ветеринарии займется агрессивными собаками только при личном обращении.

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