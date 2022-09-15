В Тюмени на улице Геологоразведчиков убили 22-летнего молодого человека

Преступление произошло в квартире на улице Геологоразведчиков.
«В ночь на 6 августа 2022 года обвиняемый познакомился на улице с 22-летним молодым человеком, которого впоследствии пригласил к себе домой для распития алкоголя в квартиру»сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
В ходе конфликта злоумышленник взял нож и нанёс 30 ударов в область шеи и тела. Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан. В ближайшее время дело поступит в суд.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что следователи СКР обвиняют 45-летнего тюменца и его 31-летнюю супругу в убийстве женщины.