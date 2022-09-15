В центре Тюмени около 1 600 машиномест переведут в зону платной парковки

«Новые парковочные пространства обустроят в периметре улиц Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской»сообщают представители гор администрации.
Платные стоянки для машин появятся на улице Республики на отрезке от Максима Горького до Мельникайте и в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской.
До конца года будет организована работа 202 мест парковки для более 3 000 машин.
В начале августа «Наш город» сообщал, что для расширения зоны платной парковки выделяется 40 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупки. Установка и настройка каждого терминала стоила примерно 1,1 млн рублей.