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В центре Тюмени около 1 600 машиномест переведут в зону платной парковки

15 сентября 12:21
Фото: Администрация Тюмени
В центре Тюмени до конца декабря переведут 1 595 машиномест в зону платной парковки. Более того, в городе установят 34 новых паркомата, сообщает телеграм-канал «Тюмень. Администрация города».

«Новые парковочные пространства обустроят в периметре улиц Первомайской – Республики – Осипенко – Орджоникидзе – Советской»сообщают представители гор администрации.

Платные стоянки для машин появятся на улице Республики на отрезке от Максима Горького до Мельникайте и в районе улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской.

До конца года будет организована работа 202 мест парковки для более 3 000 машин.

В начале августа «Наш город» сообщал, что для расширения зоны платной парковки выделяется 40 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупки. Установка и настройка каждого терминала стоила примерно 1,1 млн рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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