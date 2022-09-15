nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В поликлинику Тюмени поставят рентгенодиагностический комплекс и маммограф за 51 млн

15 сентября 16:15
Фото: 1Mi
В городскую поликлинику №14 в ближайшее время поставят рентгенодиагностическое оборудование. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделяют 51 млн рублей. Приём заявок осуществляется до 13 сентября.

Согласно лота № 32211653006, в больницу Тюмени поставят и введут в эксплуатацию маммограф (1 шт.), новый аппарат для флюорографии (1 шт.) и телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Объекты должны быть подключены и корректно работать с программами АРМ1 и АРМ2.

Согласно технического задания, рентгенодиагностический комплекс должен иметь теплоёмкость излучения «не менее 1 800 кДж». Максимальный размер радиационного поля не менее 40х40 см. Квантовая эффективность регистрации (DQE) должно составлять около 55% или выше.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 15 сентября в поликлинике №1 увеличили число работающих кабинетов для взрослых пациентов.

Материалы по теме
В тюменской поликлинике № 1 увеличивают число работающих кабинетов из-за очередей
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25