В поликлинику Тюмени поставят рентгенодиагностический комплекс и маммограф за 51 млн

Согласно лота № 32211653006, в больницу Тюмени поставят и введут в эксплуатацию маммограф (1 шт.), новый аппарат для флюорографии (1 шт.) и телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Объекты должны быть подключены и корректно работать с программами АРМ1 и АРМ2.
Согласно технического задания, рентгенодиагностический комплекс должен иметь теплоёмкость излучения «не менее 1 800 кДж». Максимальный размер радиационного поля не менее 40х40 см. Квантовая эффективность регистрации (DQE) должно составлять около 55% или выше.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 15 сентября в поликлинике №1 увеличили число работающих кабинетов для взрослых пациентов.