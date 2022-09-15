В поликлинику Тюмени поставят рентгенодиагностический комплекс и маммограф за 51 млн

Согласно лота № 32211653006, в больницу Тюмени поставят и введут в эксплуатацию маммограф (1 шт.), новый аппарат для флюорографии (1 шт.) и телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Объекты должны быть подключены и корректно работать с программами АРМ1 и АРМ2.