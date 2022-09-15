В четырех тюменских школах не хватает учителей

Сразу 4 вакансии действуют в МАОУ СОШ №89 города Тюмени. Тюменской школе нужны учителя русского и литературы, математики, информатики и физики. В соцсетях тюменцы сообщают о нехватке педагогов в школе №63. В МАОУ СОШ №15 и №45 не хватает учителей по русскому языку и математике.
От соискателей обычно требуют опыт работы от 1 до 3 лет. Зарплаты учителей начинаются до 25 000 в месяц.
Вчера «Наш город» сообщал, что тюменским учителям не будут платить за уроки патриотизма. С «Разговоров о важном» теперь начинается каждая учебная неделя.