В четырех тюменских школах не хватает учителей

Сразу 4 вакансии действуют в МАОУ СОШ №89 города Тюмени. Тюменской школе нужны учителя русского и литературы, математики, информатики и физики. В соцсетях тюменцы сообщают о нехватке педагогов в школе №63. В МАОУ СОШ №15 и №45 не хватает учителей по русскому языку и математике.