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В четырех тюменских школах не хватает учителей

15 сентября 10:40
Фото: 1Mi
Тюменские школы ищут учителей. По данным сервисов Авито и hh.ru, в школах областной столицы больше 20 вакансий. Больше всего учебные заведения нуждаются в преподавателях начальных классов, английского языка, математики.

Сразу 4 вакансии действуют в МАОУ СОШ №89 города Тюмени. Тюменской школе нужны учителя русского и литературы, математики, информатики и физики. В соцсетях тюменцы сообщают о нехватке педагогов в школе №63. В МАОУ СОШ №15 и №45 не хватает учителей по русскому языку и математике.

От соискателей обычно требуют опыт работы от 1 до 3 лет. Зарплаты учителей начинаются до 25 000 в месяц.

Вчера «Наш город» сообщал, что тюменским учителям не будут платить за уроки патриотизма. С «Разговоров о важном» теперь начинается каждая учебная неделя.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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