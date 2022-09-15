В четверг синоптики ожидают в Тюмени потепление

С 8 часов утра в городе будет ясная погода, температура воздуха днём достигнет отметки + 20 градусов. Скорость южного ветра составит 2-5 метров в секунду, вечером возможны порывы до 6 м/с. Влажность около 56%.
В пятницу синоптики ожидают в областной столице пасмурную погоду, днём до + 18 градусов. Дождей в Тюмени не ожидается, скорость ветра около 3-6 метров в секунду. Влажность снова снизится до 54%.
До + 20 потеплеет 17 сентября. С 11:00 большая часть облаков в городе рассеется, ветер южный 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 11 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы.
К концу недели столбики термометра могут повысится до + 21 градуса, осадков в областной столице не ожидается.